Ralf Moeller Gedanken zum Tag

Ich bin immer dafür, das, was man angefangen hat, auch zu Ende zu bringen. (…) Sagen wir, du nimmst dir vor, heute 50 Kilometer Rad zu fahren. Als jemand, der sonst nicht Rad fährt. Die Idee kommt dir gut vor. Du trainierst, du verbrennst Kalorien, du tust was für deinen Körper und Radfahren macht ja auch Spaß. Damit es sich um Sport handelt und nicht einfach nur um eine Radtour, sagst du dir, dass du einen Schnitt von 25 Stundenkilometern halten willst. Dann suchst du dir eine schöne Strecke aus und startest. Ich schwöre dir, als untrainierter Fahrradfahrer (...) windest du dich auf dem Sattel hin und her und stellst dein Vorhaben infrage. Muss ich wirklich 50 Kilometer fahren? 30 sind doch auch schon richtig gut, oder? 50 waren ja auch eine Schnapsidee. Ich könnte mir jetzt ein Taxi rufen, das Rad und mich nach Hause transportieren lassen und mich über das freuen, was ich geschafft habe. Klar, das kannst du machen. Aber du weißt, dass du dein Ziel nicht geschafft hast. Und das ist wie ein kleiner Stachel, der dich pieken wird. Und wenn du das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bist, wirst du ähnlich handeln. Besser ist es (...), den Schmerz zu vergessen und weiterzufahren. Du wirst zufriedener sein, wenn du das Ding zu Ende bringst. Und selbst wenn es anfängt zu regnen oder zu hageln, wenn du Hunger und Durst bekommst - mein Tipp ist: Zieh es durch.



Entnommen aus: Ralf Moeller "Erstma' Machen! Denn auch Hinfallen ist ein Schritt nach vorn", Gräfe und Unzer Verlag, München 2021 (E-Book, Kap. 'Erstma' Durchziehen')