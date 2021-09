Stephan Hachtmann Gedanken zum Tag

Seit einigen Jahren übe ich die "dienende Feindesliebe im Nahverkehr" ein. Wenn ich in einen Bus oder in eine U-Bahn einsteige, kann ich Menschen in ihrer unterschiedlichen Gestimmtheit wahrnehmen. Reagiere ich dann mit Widerstand, sei es aufgrund des Aussehens, des Geruchs, des Verhaltens ..., dann nehme ich diese Situation manchmal zum Anlass (…) und spüre zu dieser Person hin. Es kann auch ein Paar sein, das sich streitet, eine lautlose negative Spannung oder eine überforderte Mutter, die ihr schreiendes Kind zu beruhigen versucht. Ich bete für sie, ich wünsche ihr oder ihnen alles Gute. Ich sende ihnen Segen, Liebe, Klärung und Heilung. Ich strahle friedvolle Kraft und Schönheit zu diesen Menschen oder in diese Situation. Ich denke an eine wärmende und harmonische Atmosphäre, die sich ausbreitet und in der sich diese Personen entspannen können. Ich richte mich einfach so wohlwollend, wie es mir möglich ist, auf diese Begegnung aus. (…) Hilft das? - Ich weiß es nicht. Manchmal meine ich wahrzunehmen, dass sich dann die Situation ein klein wenig beruhigt und wandelt. Was diese Übung auf jeden Fall bewirkt, ist die Veränderung meiner eigenen Haltung diesem Geschehen gegenüber, und das reicht vielleicht ja auch schon aus. Danach spüre ich oftmals Dankbarkeit in mir für diese geschenkte Erfahrung, und ich merke, dass es mir damit gut geht.



Entnommen aus: Stephan Hachtmann "Berührt vom Klang der Liebe. Wege zum Herzensgebet", Kreuz Verlag, Freiburg 2012e "Berge versetzen für Anfänger. Mach doch endlich, was du willst!", Campus Verlag, Frankfurt/New York 2019