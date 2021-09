Marius Kursawe Gedanken zum Tag

Ich begegne vielen Menschen, die trotz großem inneren Leidensdruck Tag für Tag mit der Faust in der Tasche und zusammengebissenen Zähnen den Status quo aufrechterhalten. Menschen, die jahrelang vor einer Grenzlinie der Entscheidung stehen, unschlüssig und zögernd auf dieses "Später" wartend. Die einen verharren dabei in einer Art Stillstand. Die anderen laufen weg. (…) Viele tarnen ihr Weglaufen dann als Suche. Sie erschaffen sich vordergründig immer neue Möglichkeiten, kreieren Optionen und Alternativen, wie ihr Leben weiter verlaufen könnte. Dabei drücken sie sich eigentlich nur davor, die Grenze zu überqueren und eine wichtige und lange anstehende Entscheidung für oder gegen etwas zu fällen - einen Job, einen Menschen, einen Ort. (…) Die Wahrheit ist nämlich, dass ein Mehr an Möglichkeiten nicht unbedingt zu besseren Entscheidungen führt. (…) Je größer und vielfältiger die Auswahl ist, desto schwerer fällt uns die Entscheidung und umso unzufriedener sind wir anschließend mit unserer Wahl. (…) Dabei sind es nicht die vielen potenziellen Möglichkeiten, die uns Menschen ausmachen. Es sind die wenigen, für die wir uns entscheiden. Spuren, und das ist sicher, hinterlassen wir eben nur auf den Wegen, die wir auch gegangen sind.



Entnommen aus: Marius Kursawe "Berge versetzen für Anfänger. Mach doch endlich, was du willst!", Campus Verlag, Frankfurt/New York 2019