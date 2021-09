Werner Schwanfelder Gedanken zum Tag

Man kann davon ausgehen, dass kein Lebensweg, keine Berufskarriere geradlinig verläuft. Jeder kennt die Knicke in seiner Entwicklung. Meistens sind sie tabu - völlig zu Unrecht. Über solche Veränderungen kann man mit Offenheit wesentlich besser hinwegkommen. (…) Berufliche Niederlagen - selbst verschuldet oder nicht - werden häufig als persönliche Kränkung empfunden. Und das macht krank. Nach einer gescheiterten Beziehung gleich loszurennen, um sich einen neuen Partner zu suchen, ist ebenso wenig sinnvoll wie sich nach einer Kündigung sofort auf die nächstbeste Stelle zu bewerben. Mancher, der zu schnell losrennt, vergisst Abschied zu nehmen, Altes bewusst zurückzulassen. Mitten in der Krise, liegt die berühmte Chance, sich weiterzuentwickeln: Ausgetretene Pfade führen ins Leere; neue wollen ausprobiert werden. Das kann auch heißen, sich von gelernten Denkmustern zu lösen. Vielleicht gerade von jenen, die zum Karriereknick geführt haben. Als erste Weisheit des Taoismus können wir festhalten: Es kommt auf uns selbst an. Die größte Kraft wohnt im Menschen selbst. Es muss nur gelingen, sie zu entfalten. Der Taoismus beschreibt diese Kraft als das Tao. Erst wenn wir Kontakt zu dieser inneren Kraft haben, können wir nach außen wirken.



Entnommen aus: Werner Schwanfelder "Laotse für Manager. Meisterschaft durch Gelassenheit", Campus Verlag, Frankfurt/New York 2007