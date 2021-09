Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Der Sommer ist irgendwie die Zeit der Ruhe, des Urlaubes, des Sich-Entspannens, ja des Faulseindürfens. Der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss, wollte sogar im Grundgesetz neben dem verbrieften Recht auf Arbeit ein Recht auf Faulseindürfen verankert wissen. Der Begriff Faulheit hat natürlich für manche einen negativen Beigeschmack. Bei genauerer Betrachtung aber ist er ganz in der Nähe der gerade von den Römern so geschätzten Muse anzusiedeln, dem Innehalten, um zu sich selbst zu kommen. Muse ist etwas Erfülltes. Und vor allem auch ohne den Zwang, sich zum Sklaven der Uhr zu machen. George Orwell erklärte schon vor Jahren denen, die klagen, die Zeit vergehe immer schneller: "Die Zeit vergeht nicht schneller als früher. Wir laufen nur eiliger an ihr vorbei." Genau das ist gemeint: Nicht davon, aber auch nicht vorbeilaufen, sondern sich Zeit nehmen im Sinne des bekannten "Carpe diem". Vielleicht von einem Liegestuhl, einer Hängematte oder einfach von dem mit kleinem Leben umgebenen Liegeplatz im weichen Gras aus. Etwas sein lassen verlangt vielleicht die höchste Aktivität, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sich nicht als der Nabel der Welt zu fühlen. Ernst Jünger nennt die Faulheit sogar "eine paradiesische Tugend". Ich habe mir überlegt, wenn die Welt voller Menschen ist, die nur noch rennen und hetzen: Damit die Welt nicht in eine totale Unruhe versetzt wird und womöglich noch aus dem Gleichgewicht gerät, haben wir geradezu die Pflicht, durch gelegentliches Faulenzen dazu beizutragen, dass das rechte Gleichgewicht wiederhergestellt wird.



Helmut Zöpfl / unveröffentlichter Text