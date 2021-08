Kelechi Onyele Gedanken zum Tag

Wenn ich morgens aufstehe mit dem Gefühl, die Lösung zu sein, sehe ich nur das, was Lösung ist, nicht das Problematische. Die Erde ist voller Qualitäten, keine Frage. Es ist nur eine starke Gewohnheit, zuerst die Probleme zu sehen. Dieser negative Blick hat sich verselbstständigt. Wer sagt schon morgens zu sich selbst: Gutes Gelingen! Gutes Gelingen ist überhaupt die beste Übersetzung von Leben. Schau dich um, alles wächst. Alles produziert sich ständig selbst neu. Wenn ich das permanent weiß, ist Leben gut. Ich mache zwar auch das, was schwierig ist, muss mich um nervige Sachen kümmern, so wie jeder. Aber das ist nur ein Teil vom Leben. Es gehört dazu. Der stressige Teil liegt im Guten, nicht umgekehrt. Kleine bittere Pillen, aber mehr auch nicht. Nicht gefährlich, nur lästig. Du kannst natürlich nicht alles fallen lassen, was du nicht magst oder anstrengend findest. Aber du kannst aufhören, es aufzublähen oder mehr darüber zu grübeln, als du musst. Es reicht, den unangenehmen Teil zu erledigen, dann beginnt der Prozess. Also los, rein in die Angst, mit 300 Stundenkilometern. Du musst dich deinen geistigen Ungeheuern stellen und sie bekämpfen mit allem, was du hast, sonst kommen sie jeden Tag unangemeldet vorbei und bringen den Kampf zu dir! So oder so, du kannst nicht ausweichen. Du musst nur ein bisschen Mut haben, dann bist du wieder frei für Qualitäten.