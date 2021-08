Susan Neiman Gedanken zum Tag

Eine ganze Woche ohne Internet? Wenn ich erzähle, wie gut mir das getan hat, schütteln viele den Kopf. (…) Glücklicherweise haben die meisten irgendeine Form von Urlaub, aber wie Studien gezeigt haben, bleiben sehr viele auch dann noch erreichbar. In Wirklichkeit dient die Arbeit dabei oft als Vorwand. Heutzutage kann man froh sein, wenn nur die Hälfte der eingehenden Mails aus Spam besteht. Und was den Rest betrifft, so gibt es fast überall Internetcafés, falls Sie jemandem zu Hause ein Lebenszeichen schicken müssen, aber dort brauchen Sie sich nicht länger aufzuhalten, als Sie benötigen, um einen Espresso zu trinken. Das verlangt nichts Schlimmeres von Ihnen, als die Zeitschriften in Ihrer Inbox zu ignorieren, die Sie mit dem Versprechen ködern, Ihnen etwas Wichtiges zu vermitteln. (…) Falls Sie nicht gerade Außenminister eines größeren Landes sind, kommen selbst echte Nachrichten eine Weile ohne Sie aus. (…) Ich schlage nicht vor, vollständig ohne das Web auszukommen, sondern lediglich, dass wir ihm nicht die Herrschaft überlassen sollten. Wie sehr es Ihr Leben beherrscht, können Sie nur feststellen, wenn Sie gelegentlich darauf verzichten. Wenn Sie das tun, wird Ihr Kopf klarer, Ihr Denken fokussierter, und Sie dürften erkennen, dass Rousseaus Lektion immer noch zutrifft: Weniger ist notwendig und mehr ist möglich, als wir jemals zu glauben vermöchten.