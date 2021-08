Guntram Stoehr Gedanken zum Tag

(…) Wer sich einen Tag lang in lebenskraftstarker Natur aufgehalten hat und dann in seine lebenskraftschwächere Stadt zurückkommt, nimmt den Unterschied mehr oder weniger deutlich wahr. Zugleich kann man eine erstaunliche Beobachtung seines Körpergefühls machen. Bei der Rückkehr wirken die Naturkräfte selbst dann noch nach, wenn die bebaute Umgebung bereits wieder beengend wirkt. Wie ist das möglich, wie lässt sich dieses Phänomen verstehen? In erster Linie scheint hier die körpereigene Lebenskraft von Bedeutung zu sein. Konkret heißt das: Bei einem Aufenthalt in der Natur nimmt der Körper Lebenskraft auf und speichert sie. Wer aus der lebensstarken Natur in einen Bereich mit schwächerer Lebenskraft kommt, spürt deshalb zunächst keinen Mangel. Gute Laune, Lebensfreude und Tatendrang sind Zeichen dafür. Nach längerem Aufenthalt an einem lebenskraftschwachen Ort entsteht allerdings mehr und mehr ein Mangelzustand - aufgrund des anhaltenden Verlustes von Lebenskraft . Typische Anzeichen sind Ungeduld und Gereiztheit, langfristig auch Trägheit und Antriebsschwäche oder gar das Gefühl, "ausgebrannt" zu sein. Dann wird es Zeit, wieder einmal einen lebenskraftstarken Ort aufzusuchen.