Notker Wolf Gedanken zum Tag

Der Matthäus-Satz (…) schenkt uns eine Hoffnung auf ein Morgen, das anders ist. Hoffnung und Vertrauen und sogar Vorfreude darauf, dass "der morgige Tag für sich selbst sorgt". Dass wir loslassen können in der festen Zuversicht, dass da etwas, dass da jemand sein wird, der mein Morgen gestaltet - selbst wenn ich jetzt noch kein Morgen und kein Licht, sondern nur Nacht und Dunkelheit sehe. Das hat nichts mit Banalisierung von Leid, Trauer, Verzweiflung und anderen drängenden Erfahrungen zu tun. Es kann ein kurzes Aufflackern dieses "Morgen" sein, das für sich selbst sorgt. Doch das ist dann der Tag - oder auch nur ein winziger Moment -, an dem die falsche Sorge aufhört, in mir zu pochen und zu klopfen, an dem sie ihren eisernen Schraubstock um meinen Kopf und mein Herz lockert und mich für die Stunden Kraft schöpfen lässt, in denen sie mich wieder fester packt. In diesen wenigen Worten steckt ein Gottvertrauen, das den christlichen Glauben auszeichnet. Eine Leichtigkeit, die irgendwann nach dunklen Stunden beschwingt. Ich selbst bin neugierig auf dieses Morgen, freue mich auf den Tag, der da anbricht und für sich selbst sorgt. Und ich weiß, dass ich selbst in Augenblicken voller Einsamkeit jemanden um mich weiß, der dieses Morgen und diesen Tag anbrechen lassen wird. Der sich sorgt - um mich. Die rechte Sorge Gottes sprengt jede Einsamkeit.