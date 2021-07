Thich Nhat Hanh Gedanken zum Tag

Beim mitfühlenden Zuhören ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie nur dies eine Ziel haben: Sie wollen dem anderen Menschen dabei helfen, weniger zu leiden. Sie geben Ihrem Gegenüber die Möglichkeit zu sagen, was er oder sie auf dem Herzen hat. Selbst wenn die andere Person etwas Barsches, Provozierendes, Unrichtiges oder Vorwurfsvolles, etwas Verurteilendes oder auf falschen Vorstellungen Beruhendes sagt, so hören Sie ihr doch weiterhin mit dem Herzen des Mitgefühls zu. Können Sie sich während des Zuhörens die Energie der Achtsamkeit und des Mitgefühls in Ihrem Herzen bewahren, wird Sie das schützen, und egal, was der andere sagt, es wird keinen Ärger, keine Wut in Ihnen auslösen. Auf diese Weise vermögen Sie eine Stunde oder länger zuzuhören, und die Qualität Ihres Zuhörens wird dem anderen helfen, weniger zu leiden. Wenn Menschen einander auf diese Weise zuhören, erkennen sie das Menschsein und das Leiden des anderen an. Sie sehen, dass die andere Person ein Mensch ist, jemand, der Ihnen ganz ähnlich ist. Sie betrachten sie nicht mehr mit Misstrauen, Wut oder Angst.