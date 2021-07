Gary Cox Gedanken zum Tag

Philosophie besteht aus einem riesigen Gerüst von Argumenten, aus einem riesigen Netzwerk unterschiedlicher Standpunkte, aus einem unüberschaubaren Gewirr heikler Themen, das immer noch, nach Tausenden von Jahren, wächst und sich ausdehnt, wie ein verwildertes Dornengestrüpp in einem schlecht gepflegten Garten. Man bräuchte viele Lebensspannen, um all das zu lesen, was in der Philosophie geschrieben wurde, weshalb nicht einmal die größten Philosophen alle Streitfragen kennen. Was ich damit sagen möchte ist, dass man diese Streitfragen nicht unbedingt kennen muss, um philosophieren zu können! Philosophie ist, wie manche große Philosophen gesagt haben, nicht so sehr ein Korpus von Wissen als vielmehr eine Aktivität. Alles was Sie also machen müssen, um zumindest auf einer grundlegenden Ebene Philosoph zu sein, ist einfach nur, Philosophie zu betreiben, (...) Sie haben in Ihrem Leben gewiss schon sehr viel philosophiert, ohne es zu merken. In diesem Falle sind Sie bereits ein Philosoph, ohne es zu wissen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, woher das Universum kommt und ob es etwas nach dem Tode gibt; wenn Sie Gewissheiten haben oder das Leben vollkommen bedeutungslos für Sie ist; wenn es gute Gründe dafür gibt, warum Sie moralisch gut oder auch schlecht sein sollten, oder ob Schönheit nur im Auge des Betrachters stattfindet, dann haben Sie bereits philosophiert.