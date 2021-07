Claus Mikosch Gedanken zum Tag

Angst und Mut, Frieden und Wut, Hass und Liebe - so viel schlummert tief im Inneren eines jeden Menschen. Alles liegt verborgen in uns und wartet darauf, unser Leben mitzugestalten. Und genau deshalb dürfen die guten Dinge nicht vergessen und die schlechten nicht ignoriert werden. Auch die Vergänglichkeit löst zwei völlig unterschiedliche Gefühle in uns aus: Angst und Hoffnung. Oft versuchen wir, den Teil, der uns Angst macht, zu ignorieren, und der Teil, der Hoffnung geben könnte, wird vergessen - weder das eine noch das andere hilft uns weiter. (…) Genau das hatte der kleine Buddha auf dieser Reise immer wieder aufs Neue gelernt. (…) Immer wieder hatte er selbst erlebt, dass sich alles ständig ändert und dass es sinnlos ist, gegen den steten Wandel anzukämpfen. (…) Alles ändert sich - nein, das ist keine neue Weisheit, die all unsere Probleme im Nu lösen kann. Aber da wir so leicht vergessen, was wirklich wichtig ist, und da es so schwer ist, die schon vorhandene Weisheit auch zu leben, müssen wir immer wieder an sie erinnert werden. Wir müssen jede Weisheit wie einen Muskel trainieren! Und weil wir Menschen Anstrengungen gerne aus dem Weg gehen, stellt uns das Leben immer wieder vor Situationen, in denen wir gezwungen sind, uns mit Dingen wie dem konstanten Wandel auseinanderzusetzen.