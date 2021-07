Jörg Zink Gedanken zum Tag

Kräfte sind uns zugedacht. Und wir, die Wartenden, sagen: Ich nehme diese Kräfte in Anspruch. Sie sind da. Geist von Gott ist uns zugesagt. Also ist es nicht unbescheiden, zu vertrauen, dass er uns gegeben ist. Gedanken Gottes zu denken ist uns erlaubt. Also denken wir seine Gedanken mit. Ich kann sagen: Es steht einer zu mir. Der bejaht mich. Ich kann also zu mir selbst stehen. Ich kann mich annehmen. Ich lege meine Unsicherheit ab. Ich atme auf und lebe. Ich bin gehalten. Mir geschieht nur, was Gott will. Ich kann also Mut fassen. Ich brauche mich nicht zu fürchten, und ich kann auch anderen Mut machen zu ihrem Leben. Ich werde heil und ganz sein. Was ich in mir an Rissen und Brüchen kenne, soll geheilt werden. "Steh auf!" sagt Jesus. Ich lasse mir also meine Last abnehmen und richte mich auf. Ich weiß dann: Ich kann vertrauen und meinen Weg sorglos und gelassen gehen. Ich lasse los, was mich bindet und zu Boden drücken will. Gott will mich leicht und fröhlich. (…) Ich bin nicht allein. Ich bin zuhause bei Gott und bei den Menschen. Am Tisch ist ein Platz frei. Das Haus ist offen. Ich stelle mich zu denen, die mit mir zusammen das Haus dieser Erde bewohnen, zu ihrem Leid und ihrer Einsamkeit. Mir ist ein Auftrag gegeben: Ich soll in der Liebe Gottes leben und sie für andere spürbar machen. (…) Das ist der Sinn meines Lebens.