Hans-Martin Lübking Gedanken zum Tag

Nicht zufällig ist der Humor (…) seit je dort ein großes Thema, wo Menschen leiden: in Krankenhäusern und auf Hospizstationen, bei Todesfällen und auch in Zeiten politischer Unterdrückung. Der Humor hat seinen eigentlichen Platz in der Trauer. Oft habe ich bei Trauergesprächen (…) erlebt, dass die Angehörigen auch immer wieder komische Begebenheiten aus dem Leben des Verstorbenen berichteten oder von den Umständen seines Todes mit einer Prise Humor erzählten; dieser löscht realen Kummer nicht aus, aber er macht ihn erträglich. (…) Den Zusammenhang von Humor und Trauer bzw. Leid kann man in besonderer Weise am berühmten jüdischen Humor studieren. Ausgerechnet das Volk, das jahrhundertelang die schrecklichsten Verfolgungen und Demütigungen bewältigen musste ist bekannt für seinen Witz, für seinen Humor. (…) Mir fällt immer wieder auf, dass unsere christlichen Fanatiker so erschreckend humorlos sind. (…) Humor haben heißt: sich selbst nicht so furchtbar ernst zu nehmen. Insofern hat der Humor etwas mit dem Glauben zu tun. Denn wer Humor hat, weiß um die Unzulänglichkeiten dieser Welt - aber sieht darin keinen Grund zur Verzweiflung. Man kann lachen - über sich selbst, auch über andere, über die Dummheit in der Welt, über menschliche Schwächen oder die Allüren der Mächtigen.