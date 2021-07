Nina Martin Gedanken zum Tag

Ich will ehrlich sein: Für mich war das Ablegen des Drangs nach Perfektion alles andere als leicht. Ich bin ein Kind der Leistungsgesellschaft. In jungen Jahren war ich eine absolute Perfektionistin. Ich liebte es, stundenlang meine Feinschrift zu üben. Ich wollte ein Zeugnis, auf dem eine wunderbare Symmetrie aus lauter Einsen abgedruckt war. Ich las meine Bachelorarbeit bestimmt an die hundert Mal, ehe ich sie einreichte. Einmal sagte meine Grundschullehrerin zu mir, dass es okay sei, in der Schule auch mal zu lachen - so ernst hatte ich den Unterricht bereits in der dritten Klasse genommen. Wie es dazu kam, dass ich mich veränderte, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich könnte hier jetzt schreiben, dass es die Konfrontation mit meiner eigenen Sterblichkeit war oder meine Arbeit im Innovationsbereich oder auch schlicht das Erwachsenwerden. Vielleicht war es auch einfach auf Dauer zu belastend, immer perfekt sein zu wollen. Vermutlich war es eine Mischung aus alldem. Unterm Strich lernte ich aber, netter zu mir selbst zu sein, Feedback nicht auf meine inhärenten Qualitäten zu beziehen und einfach mal Dinge auszuprobieren. Ich lernte, mich zu trauen, auf die Nase zu fallen.