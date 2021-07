Eva Wlodarek Gedanken zum Tag

Einsamkeit rührt an die Wurzeln unserer menschlichen Existenz. Sie erscheint so elementar wie die Liebe und der Tod. Wenn wir uns einsam fühlen, glauben wir, wir seien von allen anderen abgeschnitten. Wer das einmal durchlebt hat, wird es nie wieder vergessen. (…) Wir sind nicht wirklich isoliert. Wir sind auf dieser Erde mit unseren Artgenossen und allen Lebewesen verbunden. (…) Die Verbindung zwischen uns und den anderen ist nie abgeschnitten, wir glauben es nur in manchen Phasen. Und genau darin liegt unsere große Chance. Wenn Einsamkeit eine Illusion ist, die allein in unserem Denken und in der Folge davon auch in unserem Fühlen existiert, liegt es in unserer Hand, etwas daran zu ändern. Wir können uns entscheiden, umzudenken, uns als Teil der Gemeinschaft zu sehen und dann dafür zu tun, was nötig ist, nämlich unser Know-how auch zu nutzen. Die gute Nachricht: Wir haben in uns bereits alles, was wir brauchen, um die Verbindung zu anderen Menschen auch sichtbar aufzunehmen - und da ist noch viel mehr, als uns bewusst ist. In uns ist eine Fülle von Liebe, Kreativität, Schönheit und Strahlen. Die haben wir längst nicht ausgeschöpft. Grund genug, Selbstvertrauen zu entwickeln und großzügig zu verteilen, was wir zu geben haben. Das ist das Ende der Einsamkeit.