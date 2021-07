Klaus Koziol Gedanken zum Tag

Wir brauchen uns unserer menschlichen Regungen nicht zu schämen, wir dürfen klagen, hadern und Angst haben, ganz wie Jesus auch reagiert hat. Doch wir können und dürfen gleichsam einen Schritt zurücktreten und mit einem an Christus orientierten Blick auf die gegebene Situation schauen und nach dem göttlichen "Ich aber sage Euch" suchen, das uns vielleicht Situationen anders einzuschätzen hilft. (…) Von Jesus und seinem anderen Blick lernen, heißt auch, sich abzufinden, dass diese Welt (…) kein Paradies darstellt. Das Beklemmende, das Widrige, ja, das Katastrophale in der Welt wird nie verschwinden, es kann nur vom Menschen im Blick auf Gott umgedeutet und ins letztlich Menschendienliche umgewandelt werden. So wie die heilige Therese von Lisieux (…), die sagen konnte: "Mein Leben war nicht bitter, denn ich wusste mir aus jeder Bitterkeit eine Freude zu machen." Was wohl nichts anderes heißt, als dass sich jeder Mensch die Frage stellen muss, was er oder sie tun kann, dass die Welt und das Leben - auch und gerade das eigene - weniger beklemmend, weniger widrig, weniger katastrophal sind. Akzeptieren von nicht veränderbaren Gegebenheiten ist eines, die Veränderungsmöglichkeit von Gott her ist das andere, die Kraft des Umdeutens das Entscheidende.