Fidelis Ruppert Gedanken zum Tag

Ein (…) zentraler Text des Evagrius lautet: "Sei ein Türhüter deines Herzens und lass keinen Gedanken ohne Befragung herein." Er meint damit, man brauche die Wachsamkeit eines Türhüters; es sei notwendig, die Gedanken und Gefühle, die auf uns zukommen, zu prüfen und zu unterscheiden: Negative, schädliche Gedanken und Emotionen soll man wegschicken, positive und aufbauende Gedanken und Emotionen solle man einladen und innerlich Raum geben. Das klingt natürlich einfacher, als es in der Praxis ist. Aber interessant ist der Gedanke doch. Was lassen wir nicht alles an uns heran und in uns hinein? (…) Man könnte jetzt zu mehr Medienaskese aufrufen. Aber das ist hier nicht meine Absicht. (…) Wir können uns fragen: Wie viele positive Informationen, Bilder, Erfahrungen lasse ich an mich heran (…) ? Wenn wir uns bewusst auf die religiöse Ebene begeben, können wir auch fragen: Wie viel Geistliches, religiös Aufbauendes in Wort und Bild und emotionaler Erfahrung nehme ich in mich auf (…) ? Kann das Positive, Geistliche, das ich an mich heranlasse und in mich aufnehme, schon rein mengenmäßig mit den vielen oberflächlichen oder eher negativen und schädlichen Einflüssen, die ich inhaliere, konkurrieren und ein gesundes Gegengewicht bilden? Je mehr solcher Erfahrungen wir uns gönnen, desto mehr werden sie uns prägen.