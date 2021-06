Elisabeth Lukas Gedanken zum Tag

Ich rate jedermann, von Zeit zu Zeit seinen liebsten und nahestehenden Personen zu sagen, wie viel sie ihm bedeuten. Es ist erschütternd, wie selten Familienmitglieder dies einander mitteilen. Wie selten sie dankbar erwähnen, was die jeweils anderen an selbstloser Hilfe und Beistand für sie getan haben. Wohingegen "alte Sünden" einander in wiederkehrenden Abständen beharrlich vorgehalten werden. In meiner psychotherapeutischen Praxis habe ich erlebt, dass missglückte Letztgespräche mit Angehörigen ein Leben lang bedauert werden. (…) Seien wir uns bewusst: Jeder Kontakt mit einer von uns geliebten Person kann der letzte sein. Es gibt keine Garantien, dass man einander wiedersehen wird, auch nicht bei jungen Menschen. Deshalb ist es riskant, Kontakte auf Smalltalk zu beschränken oder bloß immer nur Aktuelles zu besprechen. Zwischendurch sollte Tiefergehendes durchschimmern. Vielleicht ist die folgende Idee dazu nützlich: Man nehme gelegentlich bei einem Zusammentreffen mit einer nahestehenden Person theoretisch an, es wäre tatsächlich das letzte Zusammentreffen mit ihr. Wie würde man dann mit dieser Person kommunizieren? Gewiss bekäme dieses Zusammensein eine ungewohnt innige Nuance.