Doris Zölls Gedanken zum Tag

Wenn wir mit Leid konfrontiert werden, sucht unser Verstand krampfhaft nach einem Warum. Wir wollen verstehen, warum das, was es eigentlich nicht geben kann und darf, dennoch geschieht. Aber auch wenn wir Leid scheinbar verstehen, wir uns erklären können, warum und wieso es geschieht, sperrt sich in uns alles, es einfach so hinzunehmen. (…) Wird uns selbst der Boden unter den Füßen weggezogen, können wir dem Leid nicht mehr ausweichen und es nicht einmal mehr ansatzweise mit dem Verstand deuten, bleibt uns oft nur noch das blanke Entsetzen, und wir fühlen uns vollkommen vom Leid überwältigt. In gerade diesen Momenten ist die Weisheit des Herzens so wichtig. Sie verdrängt kein Leid. Sie lehnt den Schmerz nicht ab. Die Weisheit des Herzens sucht nicht nach Gründen, sie klammert sich nicht an ein Warum und Weshalb. Sie erwächst aus der uneingeschränkten Annahme dessen, was ist, ohne Beschönigung und ohne Verharmlosung. Sie spürt den Schmerz, erlebt ihn und hält ihn aus. (…) Es ist ein reines Erleben des Augenblicks, so wie er sich gerade entfaltet. Damit verliert sich diese Weisheit aber nicht im Schmerz und bleibt auch nicht darin stecken, denn in der Annahme liegt der größte Trost und Halt: Alles das, was ist, darf sein.