Emmanuela Kohlhaas Gedanken zum Tag

Keine Frage: In jeder Form von Zusammenleben und -arbeiten gibt und braucht es Vereinbarungen und Regeln, egal ob diese schriftlich fixiert, mündlich ausgehandelt oder als eher unreflektierte "Wir-machen-das-so"-Regeln einfach da sind. Und es braucht klare Rollen, damit ein System funktioniert, und auch Formen der Entscheidungsfindung, seien sie nun eher hierarchisch oder demokratisch. Und es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich mich dabei auch immer mal wieder in etwas fügen muss, das mir nicht gefallt. Ganz gleich, ob es eine Mehrheit ist oder ein Vorgesetzter, denen ich mich dann unterordne. All das gibt es in allen Lebenskontexten und ich muss mich in jeder Situation neu damit auseinandersetzen. Aber was hat das alles mit Spiritualität und spirituellem Gehorsam zu tun? Liegt nicht vielmehr in der Verknüpfung von Spiritualität mit Machtansprüchen die Wurzel jeder spiritualisierten Gewalt und jeden geistlichen Missbrauchs? Ist die Spiritualisierung eines Gehorsams, der fraglose Unterordnung und die Aufgabe des eigenen Willens fordert, nicht an sich schon ein Missbrauch? Es ist ein Akt der Gewalt. Spiritueller Gehorsam bedeutet für mich etwas völlig anderes. Offenheit ist für mich der Schlüssel dazu, eine radikale Offenheit als Grundhaltung. (…) Ein immer neues Suchen und Finden. Eine unendliche Geschichte.