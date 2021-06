Ulla Peffermann-Fincke Gedanken zum Tag

Sind wir mit spirituellen Menschen zusammen, spüren wir deren Vertrauen in eine größere Kraft. Dies kann sich auf uns übertragen, kann ansteckend wirken, und wir merken plötzlich, dass wir selbst aus dieser Kraftquelle schöpfen können und dadurch unser Vertrauen wächst. Wir spüren, dass diese Kraftquelle in uns und gleichzeitig göttlichen Ursprungs ist. In diesem Zusammenhang ist die Übung der Desidentifikation hilfreich im Umgang mit der Angst und allen negativen Gefühlen: Distanzieren Sie sich innerlich von einem Gefühl, indem Sie es aus einer Entfernung betrachten und sich sagen: Ich spüre meine Angst, aber ich bin mehr als meine Angst. Es gibt eine Instanz in mir, die die Angst betrachten kann. Diese Instanz, dieser Raum in mir ist größer als meine Angst. In diesem Raum wohnt meine göttliche Kraft. Das lässt sich mit allen Gefühlen durchspielen, auch mit den positiven. Sinn der Übung ist es, zu spüren, dass Sie nicht überrollt werden von einem Gefühl. (…) Alle spirituellen Traditionen gehen davon aus, dass Urvertrauen - genau wie Liebe - in allen Menschen angelegt ist, dass alle Menschen eine Ahnung davon haben, sonst würden sie sich nicht danach sehnen. Es geht darum, gerade in Übergangszeiten diesem Urvertrauen nachzuspüren.