Georg Weidinger Gedanken zum Tag

"Tu etwas, ohne an das Ergebnis zu denken!", ist ein wichtiger Grundsatz des Yoga. (...) Wir sollen uns nicht mit dem Ergebnis identifizieren. Das ist auch eine Opfergabe, ein Opfer. Lass los und verzichte auf Erfolg oder Misserfolg! (...) Gandhi, auf die Frage, ob er sein Leben in "25 Worten zusammenfassen könnte", antwortete: "Das kann ich in drei!" und zitierte die Isha-Upanischad (...): "Verzichte und genieße!" Man soll auf die Früchte des Erfolgs verzichten. Die "gute Tat", das Handeln für die anderen, und mit sich im Reinen zu sein ist Genuss pur! Wer nicht anhaftet an Materiellem, an Erfolgen, wer sich frei machen kann von seinen Gelüsten, der Gier und dem zwanghaften "Durch-das-Leben-Rennen", kann erst wirklich genießen. Und dann braucht es für den Genuss nicht viel: einen Sonnenuntergang, die Sterne am Himmel, in Ruhe dasitzen und atmen, ein einfaches Essen, mit freiem Kopf schlafen gehen, die Blumen gießen, mit dem Hund spazieren gehen, Yoga machen. Wenn man frei wird von der Getriebenheit des weltlichen Seins im westlichen Schein, machen die drei Worte Gandhis Sinn und keine Angst: "Verzichte und genieße!" Das ist für mich die Kernaussage der Bhagavad Gita.