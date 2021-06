Janis McDavid Gedanken zum Tag

Normalerweise bin ich extrem aktiv, ständig unterwegs und stehe permanent unter Strom. Ich mag keinen Stillstand, bin oft furchtbar ungeduldig und liebe es, wenn um mich herum viel passiert. Diese Eigenschaften (…) kehrten sich in der Krise von einer Stärke in eine Schwäche. Als meine Auftritte und Reisen allesamt gecancelt waren, hatte ich plötzlich unfassbar viel Zeit. Für viele Menschen mag das traumhaft sein, für mich war es die Hölle. Ich kann wirklich schlecht mit mir alleine sein. (…) Im Leerlauf des Lockdowns kamen Fragen auf, die ich mir lange nicht gestellt hatte (…). Es ging mir dabei nicht um die Bewertung, sondern zunächst nur um das Zulassen dieser unangenehmen Fragen. Es ging darum, zu schauen, was ist und was fehlt, um diese Krise gut zu überstehen. Ich haderte also nicht mit mir als Person, sondern überlegte, was notwendig war, um zuversichtlich nach vorne blicken zu können. Meine Selbstwertschätzung half mir dabei enorm. Sie machte mich stark genug, auch fundamentale Selbstzweifel anzunehmen und zu bewältigen. Denn sein bestes Leben zu leben heißt eben nicht, dass der Baum nie schwankt, sondern dass die Wurzeln fest in der Erde verankert sind. Nur wenn wir unseren Zweifeln Beachtung schenken, können wir Entscheidungen treffen, die uns entsprechen und uns aus dem Nebel ins Licht führen.