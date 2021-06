Andrea Kiewel Gedanken zum Tag

Ich reiße mich in Anbetracht von Krankheiten immer sehr zusammen. Mein Rettungsschwimmermodus rettet mich. Aber später, wenn ich allein mit mir bin, möchte ich all den Kummer und den Schmerz von mir abschütteln, wie ein Hund, wenn er aus dem Wasser kommt. (…) Ich liebe mein Leben so sehr. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass es sich die allermeiste Zeit an die Regeln hält und die Reihenfolge beim Krankwerden und Sterben einhält. Ich möchte auch nichts ungeschehen machen. Aber manchmal wünsche ich mir Super-Power-Kräfte, um andere Menschen, deren Leben gerade nicht sonnig ist, davon zu überzeugen, dass der Moment, an dem man keinen Regenschirm mehr braucht, wiederkommt. Denn das ist neben den Verlustängsten das schlimmste aller Gefühle. Man denkt, von nun an ist es immer nur noch beschwerlich und grau. Man kann sich nicht vorstellen, jemals wieder herzhaft zu lachen. Aber das passiert. Genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Erst wird es etwas weniger beschwerlich. Es kommt einem so vor, als hätte man gelernt, mit dem Kummer zu leben. Und eines Morgens wacht man auf, und es ist schon hell draußen, heller als sonst. Richtig sonnig. Ich verspreche es. Ich war dabei. Ich hab's gesehen.