Axel Braig Gedanken zum Tag

Selbst wenn wir noch so viel erklären können, sind unserem Verständnis des Anderen prinzipielle Grenzen gesetzt. (…) Ich muss respektieren, dass meine Perspektive immer eine andere sein wird als die des Gegenübers. Dies ändert nichts daran, dass es sinnvoll ist, immer wieder den Versuch zu unternehmen, den Anderen zu verstehen; wenn wir auf friedliche Weise miteinander umgehen wollen, bleibt uns sogar gar keine andere Wahl. Aber auch wenn meine Verständnisbereitschaft maximal ist, hat mein Verständnisvermögen Grenzen (…). Dies zu wissen, reduziert den Ärger über den Anderen, auch den über mich und mein eigenes Unverständnis. Wenn ich den Anderen nicht verstehen kann, bleibt mir oft nur übrig, dass ich seine Meinung und sein Verhalten respektiere und toleriere, solange ich dieses nicht für schädlich halte. Zu wissen, dass es auch bei bestem Willen Grenzen des gegenseitigen Verständnisses gibt, erlaubt in manchen Fällen auch, eine Kommunikation abzubrechen, wenn wir anerkennen müssen, dass es im Augenblick keine Aussicht auf ein gegenseitiges Verständnis gibt. Und auch wenn es bitter sein mag, muss ich gerade in solchen Situationen der Kommunikationslosigkeit manchmal Konsequenzen ziehen, die für mein Gegenüber, aber auch für mich, schmerzhaft sein können.