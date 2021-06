Wolfgang Sigler Gedanken zum Tag

Die intensive Gotteserfahrung steht uns nicht zur Verfügung, jedenfalls nicht wie eine Packung Kaugummi im Supermarkt. Sie entzieht sich dem Zugriff. Vielleicht habe ich gerade deswegen gegenüber bestimmten Wallfahrtsgruppen, die den göttlichen Segen auf Gedeih und Verderb herbeibeten wollen, schon früh eine gehörige Skepsis entwickelt. Es gab in meiner Kindheit und Jugend durchaus Menschen mit einer spürbaren Passion, und ich habe ihre Nähe gesucht. Es ist schwer zu sagen, ob das Zufall war oder so gewollt, aber sie alle hatten eine Verbindung zur Kirche. Das heißt nicht, dass diese Beziehung unkompliziert war. Wem die Kirche wichtig ist und wer sich für sie einsetzt, leidet irgendwie immer auch an ihr. Ich will an dieser Stelle - so berechtigt das vielleicht auch wäre - nicht in Wehklagen über Missstände oder veraltete Inhalte verfallen. Denn vielleicht hat dieses Leiden an unseren menschenmöglichen Formen von Kirche auch damit zu tun, dass jene Menschen, die etwas ahnen dürfen vom großen Mehr hinter den Dingen, sich danach ausstrecken müssen. "Da muss doch mehr sein" - dieses Gefühl ist bei ihnen bereits von einer Erfahrung getragen: Da ist mehr! Aber es ist flüchtig, und seine goldenen Fäden reißen so leicht ab. Das Wissen um das Mehr ist vor allem Sehnsucht.