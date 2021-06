Wolfgang Öxler Gedanken zum Tag

Es gibt kein Leben ohne Hinfallen. Es gibt kein Leben ohne Verletzung! Von der Geburt bis zum Tod wird der Mensch vom Scheitern begleitet, das sich vielleicht in schlechten Schulnoten zeigt oder darin, keine Arbeit zu bekommen trotz erfolgreich abgeschlossener Lehre, oder darin, ausgeschlossen oder gekündigt zu werden, ungewollt kinderlos zu bleiben oder ein Kind unter schwierigen Umständen großziehen zu müssen, keinen Partner fürs Leben zu finden oder erkennen zu müssen, dass der gewählte nicht der richtige ist, darin, krank zu werden, mit Problemen des Älterseins konfrontiert zu werden, nicht genügend Rente zu bekommen ... Fühlt man sich da nicht oft im Stich gelassen? Wenn du von deinem Stuhl aufstehen willst, musst du dich zuerst nach vorne beugen und deinen Schwerpunkt verlagern. Auch das Aufstehen im übertragenen Sinn erfordert eine Verlagerung des Schwerpunkts. Was ist mir wichtig und wertvoll? Ob jemand sich vom Stuhl erhebt oder vom Tod aufersteht - beide Vorgänge werden in der Theologie mit demselben griechischen Wort beschrieben: "anhistemi". Der Glaube an die Auferstehung lädt ein, den Aufstand zu wagen gegen alles, was Leben bedroht. "Stell dich auf deine Füße, Menschensohn!" Gott will aufrechte und aufrichtige Menschen, die aufstehen, auch wenn die Lage niederdrückend ist. Denn nur so kann der Mensch Gottes Ebenbild sein.