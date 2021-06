Pierre Stutz Gedanken zum Tag

Die Erklärung der Menschenrechte mit ihrem Leitgedanken der Geschwisterlichkeit ermutigt mich zu einem Geradestehen für mein Leben. Eine alltägliche Herausforderung! Denn ich erlebe immer noch zu viele Menschen, die in ganz unscheinbaren Alltagssituationen sich nicht getrauen, dem Leben zuliebe auch Nein zu sagen; geschweige denn, in der Straßenbahn, in der Kneipe, wenn fremdenfeindliche Parolen mit erniedrigenden Witzen zum Besten gegeben werden, aufzustehen, sich zu wehren und allenfalls aus Protest den Raum zu verlassen. Geschwisterlichkeit ist ja kein romantisches Wort, sondern die befreiende Entlastung, dass zu einer echten Selbstwerdung eine entlastende Konfliktfähigkeit gehört. Mit Geschwisterlichkeit verbinde ich die Hoffnung, dass Menschen einander auf Augenhöhe begegnen (..). Es ist not-wendend, das eigene Selbstvertrauen zu stärken, um Zivilcourage wagen zu können. Von meinen Eltern habe ich gelernt, mich für andere zu wehren. Viele Jahrzehnte brauchte ich, um mich auch für mich selbst wehren zu können. Heute gehört beides untrennbar zusammen: auf der Straße demonstrieren (…) und zugleich auch in der Familie und im Freundeskreis zu meinen Gaben und meinen Grenzen zu stehen.