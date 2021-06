Mario Herger Gedanken zum Tag

Was (…) schon jetzt feststeht, ist, dass die Dauer der Krise zu einer nachhaltigen Änderung von Gewohnheiten in einigen Bereichen führen wird. (…) Egal ob Sachbearbeiter oder dynamische Start-up-Gründerin, die eigene Routine hat man nie hinterfragt. Und viele bemerken nun, wie verloren sie sich ohne diese vorkommen. Wir erkennen, wie sehr uns andere unsere Tagesstruktur vorgeschrieben haben. Wir haben das nur nie bemerkt. Vom Kindergarten über die Schule bis hin zur Uni oder beim Militärdienst, bei den Arbeitszeiten als Angestellter wie auch als Geschäftsführer liegt die Hoheit über den eigenen Kalender bei anderen. Jetzt, wo uns gezwungenermaßen keiner zu einer festen Struktur zwingt, kämpfen wir damit, uns den Tag einzuteilen. Wir kommen morgens nicht aus dem Bett, unser Kleidungsstil und die Körperpflege lassen mehr und mehr zu wünschen übrig, wir verkommen auf der Couch beim Binge-Watching von Netflix-Shows, versinken in sozialen Medien und suchen krampfhaft nach jeder Ablenkung, die uns einfällt, ohne dass wir sie dann wirklich verfolgen. Die ersten Tage fühlt sich das wie ein tiefer Abgrund an, wie Haltlosigkeit, als ob wir die Aussicht auf Beschäftigung mit uns selbst als Bedrohung empfinden. (...) Wir alle werden die "Kunst des Lebens selbst" lernen müssen, und das ist keine Frage von Abhängigkeit, sondern von persönlichem Wachstum.