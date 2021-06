Maurus Runge Gedanken zum Tag

In meinem persönlichen Leben haben sich einige Freundschaften der letzten Jahre im Netz entwickelt. Menschen, die ich mittlerweile auch physisch treffe, habe ich zunächst in den sozialen Netzwerken kennengelernt. Wir haben einander sozusagen gefunden, waren aneinander interessiert, nahmen und nehmen Anteil am Schicksal des jeweils anderen. Schließlich erleichtert Social Media auch meine Arbeit. Gerade in der Corona-Krise der letzten Monate haben viele den Segen und Nutzen der Digitalisierung entdeckt. Homeoffice, Videokonferenzen, schnelle Rückfragen über verschiedenste Kanäle - all das ist mit nur wenigen Klicks möglich. Natürlich erfordert das auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Deshalb gehört zum Beispiel Medienkompetenz in den verschiedenen Ausbildungsgängen dazu, auch in den klösterlichen. Es müssen jeweils passende Antworten auf diese und ähnliche Fragen gefunden werden: Wie gehe ich mit den Sozialen Medien um? Wo sehe ich Chancen? Was sind persönlichkeitsbedingt Fallstricke, auf die ich achten muss? Wie unterscheide ich Wichtiges von Unwichtigem? Wie teile ich meine Zeit gut ein? (…) Wo und wie hält die Welt Einzug in meinen inneren Bereich, wo hilft mir das und wann muss ich mich davor schützen?