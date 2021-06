Anselm Grün Gedanken zum Tag

Als ich merkte, dass ich bei jeder Gelegenheit über einen Mitbruder zu sprechen anfing, legte ich mir ein Redeverbot auf. Das war heilsam für mich. Im Reden über einen Mitbruder habe ich natürlich immer über mich und das, was mich innerlich beschäftigte, gesprochen. Aber ich habe nichts geklärt. Das Redeverbot (…) schafft eine heilende Distanz zum Problem und reinigt die Seele von den Projektionen. Das äußere Schweigen kann helfen, dass die inneren Emotionen sich legen. Gerade wenn man mit einem anderen nicht zurechtkommt und sich immer wieder über ihn aufregt, kann ein äußeres Redeverbot helfen, dass sich auch die innere Einstellung ihm gegenüber ändert. Schweigen ist hier eine Disziplin, die eine innere Haltung erzeugen soll. Von allein geht es nicht. Die äußere Disziplin kann aber eine Hilfe sein, dass sich auch im Herzen etwas verändert. Es geht hier nicht darum, dass der Ärger einfach geschluckt wird. Das würde nur Magengeschwüre hervorrufen. Es geht um ein Verarbeiten. Und dazu kann das Schweigen eine Hilfe sein. Das Schweigen kann jedoch auch Gift sein. Wenn einer meint, er brauche die anderen nicht, er könne alles mit sich allein ausmachen, so heilt das Schweigen nicht, sondern isoliert, weil man zu stolz ist, seine Probleme einem anderen mitzuteilen, will man sie mit Gewalt im Schweigen selbst lösen. Doch das sind dann meistens nur Scheinlösungen.