Klaus Mertes Gedanken zum Tag

Die Kirche wird in den nächsten Jahren durch ein tiefes Tal gehen müssen. Für Katholikinnen und Katholiken ergibt sich daraus eine bittere, aber auch herausfordernde Erkenntnis: Sie müssen jeweils für sich persönlich klären, warum sie trotz des Glaubwürdigkeitsverlustes dabeibleiben: Wer sein Dabeibleiben von einer wiedergewonnenen Glaubwürdigkeit der Institution abhängig macht, kommt selbst aus der institutionsnarzisstischen Perspektive nicht heraus. Er oder sie bleibt dann Teil der abwärtsrollenden Lawine. Um Missverständnisse zu vermeiden: Es soll den vielen Christgläubigen, die derzeit austreten, keineswegs unterstellt werden, es ginge ihnen nur darum, ihre persönliche Reputation durch Distanz von der Kirche zu retten. Gründe für einen Kirchenaustritt können sehr unterschiedlich sein. Austritte erfolgen oft nach langem Ringen und mit großer Trauer. Sie sagen nicht in jedem Fall etwas über den Glauben der Ausgetretenen aus. Viele sagen sogar, dass sie aus der Kirche austreten, um weiter glauben zu können. Es soll hier nur deutlichgemacht werden, dass diejenigen, die bleiben, sich lösen sollten von der Vorstellung, nur dann bleiben zu können, wenn es der Kirche demnächst gelingt, wieder Glaubwürdigkeit zu gewinnen. (…) Den anstehenden Marathon wird man so nicht durchhalten.