Gertraud Matthies Gedanken zum Tag

Wenn die Mitte des Lebens, "die besten Jahre", langsam vorübergegangen sind, finden wir uns "plötzlich" jenseits der Sechzig wieder. Wir fühlen uns aktiv und frisch, auch wenn vieles ein bisschen langsamer geht und wir nicht mehr so viel wollen müssen wie in jüngeren Jahren. Doch unser Leben hat sich weiterbewegt, in eine andere Phase hinein. Wir bemerken es an Körper und Geist und an unserem Umfeld. Die Kinder sind ausgezogen und selbstständig geworden. Vielleicht sind wir schon Großeltern. Unsere alten Eltern sind meistens verstorben oder brauchen Betreuung und Pflege. (…) Wir verlieren liebe Weggefährten. In meinem Umfeld sind in den letzten Jahren viele Menschen gestorben, mancher Fall hat mich sehr erschüttert. (…) Einige Frauen in meinem Umfeld sind Witwe geworden. Andere wurden nach dreißigjähriger Ehe verlassen oder lösten sich selbst aus erstarrten Beziehungen. Eine weitere tiefgreifende Veränderung ist das Ende des Berufslebens. All diese Umbrüche erschüttern uns und wirken sich auf unser Lebensgefühl aus. Wir müssen uns neu orientieren, vielleicht neu sammeln, trauern, über uns und das Leben nachdenken.