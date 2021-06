Bernd Deininger Gedanken zum Tag

In fast jedem menschlichen Leben gibt es immer beides, Finsternis und Licht. Gerade in unserer Zeit legt sich jedoch ein großer Schatten auf viele Leben, der alles zu verdunkeln droht. Das sind nicht nur lebensbedrohliche Erkrankungen, berufliche Sorgen, Arbeitslosigkeit, Beziehungsprobleme in der Partnerschaft oder mit den Kindern, Zukunftsängste, sondern auch häufig innere Krisen. Wenn wir auf die gesellschaftlichen Zustände in unserem Land und in der Welt schauen, aber auch auf unser persönliches Leben bezogen, ist es wichtig, beide Seiten, Licht und Schatten, wahrzunehmen. Vergeltung fördert Rache, und dieser Kreislauf ist nur schwer zu durchbrechen. Bei den Gedanken von Rache und Vergeltung kommen wir rasch bei uns selbst an. Denn gerade da geht es häufig nicht um "lichte Interessen" und Motive, sondern auch um finstere. Es ist deshalb wichtig, innezuhalten, wenn uns im Streit insbesondere die aggressiven Impulse zu überfluten drohen. Denn wenn etwas lichter, also heller werden soll, müssen wir unsere Überzeugungen und Einstellungen lichter werden lassen, damit sich unsere tiefliegenden Motive erhellen. Das bedeutet: Bei uns selbst ist der Ort, wo sich Dunkles in Licht verwandeln kann.