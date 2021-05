A.Hashagen / R.Manzotti Gedanken zum Tag

Wie wollen wir unser Leben messen? In Euro? In Herzschlägen? In der Zahl der Freunde? Woraus besteht unser Leben? (…) Unser Leben soll sinnvoll sein, das wünschen wir uns alle. Aber was ist ein sinnvolles Leben, was ist Sinn und wo finden wir ihn? Die Frage nach dem Sinn ihres Lebens stellen sich Menschen seit Jahrtausenden, und sie steht in direktem Zusammenhang mit der Frage, wer wir sind. (…) Die Religionen lieferten stets eine Antwort auf die Frage nach Sinn, indem sie uns in einen metaphysischen Zusammenhang stellten. So erklärt uns das Christentum, wir seien unsterbliche Seelen. Seelen, die zwar in sterblichen Körpern gefangen seien, auf die jedoch ein ewiges Dasein warte, eine Existenz in einer jenseitigen Welt. Das Neue Testament nutzt für ›Seele‹ das griechische Wort ›Psyche‹, was so viel wie Atem oder Lebenskraft bedeutet, und gemäß Genesis 2.7 beseelte Gott den Menschen, indem er ihm den ›Lebensatem in seine Nase blies‹. Die Idee einer Art Lebenskraft in unserem Atem kennen auch andere Kulturen. Gemeinsam ist allen die Vorstellung, wir Menschen seien mehr als unsere materiellen Körper, denn wir beheimateten in uns eine Art überdauernde Energie.