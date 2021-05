Sandra Maitri Gedanken zum Tag

Unsere Persönlichkeit ist durch eine Anzahl von Eigenschaften gekennzeichnet, die sie klar von unserem essenziellen Wesen unterscheiden. Eines ihrer Hauptcharakteristika ist ihre rigide Festigkeit. Diese führt dazu, dass sich unser ursprüngliches und eigentliches Selbstgefühl von einem auf den anderen Moment nur wenig ändert und dass wir auf die Herausforderungen des Lebens aufgrund eines subjektiven Selbstgefühls reagieren anstatt im Einklang mit dem zu handeln, was die Situation erfordert. Unsere Erfahrung des gegenwärtigen Moments wird durch (…) Bilder gefiltert, die wir von uns selbst und unserer Umwelt haben, durch unseren inneren Film, den wir aus Elementen der entfernten Vergangenheit zusammengeschnitten haben. Dieser Film bildet sozusagen einen Puffer zwischen uns und den Ereignissen und verzerrt unsere Wahrnehmung soweit, dass wir die Dinge falsch interpretieren und in der Tat auf die Vergangenheit anstatt auf die Gegenwart antworten. Das kann sich auf ganz einfache Weise äußern, zum Beispiel in einer Situation, in der wir unsere Bedürfnisse einfordern müssten und sie trotzdem nicht ausdrücken, weil wir von uns selbst glauben, dass wir das nicht können oder nicht sollten. (…) Ein weiteres bekanntes Beispiel ist die Anerkennung unsere Leistungen, von der wir insgeheim glauben, dass sie auf einem Irrtum beruhen muss.