Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

"Baldrian war ein einfältiger Hase. Er wohnte in einer Hütte, mitten in einer Wiese, ungeschützt und unverborgen, ja, sogar ohne Tür und Tor. Jeder konnte dort ein und ausgehen und ihn berauben. Berauben? Was denn hätte er zum Berauben gehabt? - Nichts, nichts und wieder nichts. Baldrian besaß nichts." So beginnt eine Kindergeschichte des Zeichners und Erzählers Janosch. Eine Geschichte, die es in sich hat, denn dieser Hase Baldrian erweist sich in der Folge als Retter des Hasendorfes. Er ist dabei weder besonders stark noch besonders klug. Er stellt sich vielmehr der jeweiligen Gefahr ganz unbekümmert gegenüber. Seine Kunst liegt eher darin, nichts zu tun. Aus dieser tiefen Gelassenheit, lässt er den bösen Hirsch und den wilden Hund, die das Dorf bedrohen, ins Leere laufen. Mit der Figur des Hasen Baldrian möchte der Kinderbuchautor Janosch darauf hinweisen, worum es im Leben geht. Gelassen Dinge auf sich zukommen lassen und die Dinge tun, die zu tun sind. Blinden Aktionismus vermeiden und ohne Aufhebens sich gegenseitig helfen. Also genau die Haltung, die das Pfingstfest in diesen Tagen besonders deutlich machen möchte. Gott schenkt einen Geist der Gelassenheit, und der Zuversicht. Oder wie heißt es bei Janosch: "Wenn ein Hase krank wurde, holten sie Baldrian. Er kam, setzte sich hin, blieb eine Weile und fütterte ihn, bis er gesund wurde".