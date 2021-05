Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Seit vielen Jahren sind sie voll im Trend: Startup-Unternehmen. Um ein erfolgreiches Startup zu gründen, benötigt man vor allem eine gute Geschäftsidee. So eine Geschäftsidee sollte am besten ein bestehendes Problem lösen, mit dem potentielle Kunden immer wieder zu tun haben. Beispiel Umweltschutz: Ein Schweizer Unternehmen entwickelte eine Art Rinne, die am Boden einer Dusche liegend an die Kaltwasserleitung angeschlossen ist. Fließt warmes Wasser durch die Rinne ab, kann dank einer Wärmerückgewinnung das neue Kaltwasser bereits vorwärmen. Das Ergebnis: Es wird weniger neues heißes Wasser benötigt. Coole Idee, denke ich mir. Es braucht schon einiges an Mut, Kreativität und Sachverstand, um so etwas aufzuziehen. Ein Startup-Unternehmen der ganz besonderen Art feiern wir mit dem Pfingstfest. Nach dem Tod Jesu brauchten auch die ersten Jüngerinnen und Jünger Mut und Kreativität. Die neue Geschäftsidee: Gemeinsames Zusammensein im Namen Jesus. Und weitersagen, dass dadurch das eigene Leben eine neue Qualität bekommt. Ein mehr an Freiheit und Geborgenheit. Ein Wissen, dass der Geist Gottes uns ein Leben lang begleitet. Denn in diesem Geist sind wir genau das: Ein Startup-Unternehmen Gottes, jeden Tag aufs Neue.