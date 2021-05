Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Sie hatte ungefähr die Größe eines kleinen Reihenhauses. Jene Antenne, die vor knapp 60 Jahren für eine Sensation sorgte. Sie empfing als erstes jene Mikrowellenstrahlung, die in Fachkreisen als kosmische Hintergrundstrahlung bezeichnet wurde und seitdem als Beweis für den Big Bang, den Urknall gilt. Mit ihm begannen Materie, Raum und Zeit sich zu entwickeln. Das war vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Unserem Verstand entziehen sich in der Regel solche Vorstellungen und Maßstäbe. Da hatten es die Autoren des Alten Testamentes schon leichter. "Gottes Geist erfüllt das Weltall", heißt es im Buch der Weisheit. Hier ist es der Geist Gottes, als Atem verstanden, der Ursprung des Lebens ist. Dieser Geist Gottes, eine Wirkmacht des Lebens und Pfingsten genau jenes Fest, das diesen Geist, diese Wirkmacht feiert. Doch heute ist dieses Fest für viele von uns nicht mehr als eine Reihe arbeitsfreier Tage. Schade, denn das Pfingstfest kann uns vor allem in Coronazeiten daran erinnern, dass, auch wenn vieles in unserem Leben scheitert, es immer noch jemanden gibt, der mit uns rechnet: Der Geist Gottes, das Leben selbst, das uns mit seiner ewigen Dynamik halten möchte, halten in den Beziehungen zu unseren Freunden, Familien und insbesondere zu den eigenen Eltern. Und ja, im christlichen Verständnis ist dieser Heilige Geist auch wie eine Person, zu der wir beten können, gerade in Coronazeiten.