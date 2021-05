Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Sie schauen ziemlich plump aus, die Tauben auf dem Balkon meiner Freundin. Ganz im Gegensatz zu den zierlichen und wendigen Spatzen, Kohlmeisen und Rotkehlchen. Die kommen ganz einfach an die Öffnung der Futtersäule und knabbern die Sonnenblumenkerne heraus. Die Tauben schauen dabei dagegen ziemlich tollpatschig und ungelenk aus. Ja, Tauben haben es in unseren Städten nicht leicht. Man spannt Netze an Hausfassaden und setzt Stachelbänder auf Mauervorsprünge, damit sie sich dort nicht niederlassen. Schon seltsam, denke ich mir. Eine weiße Taube wirkt da ganz anders: rein, sanft, im wahrsten Sinne des Wortes beschwingt. Eine weiße Taube spricht etwas in uns an. Nicht umsonst ist sie auf Fahnen und Plakaten als Symbol des Friedens abgebildet. Vielleicht ist eine weiße Taube deswegen auch das Symbol für Pfingsten geworden, diesen friedlichen Neuaufbruch der ersten Christen. Die weiße Taube, Symbol für den Heiligen Geist, diese treibende Kraft, die die Jüngerinnen und Jünger erfüllte. Diese Kraft, die an eine neue, friedliche Gesellschaft glauben ließ. Eine Gesellschaft, in der es nicht mehr Sklaven und andere Ausgebeutete geben sollte. In der, auf heute bezogen, sich keiner wegen seiner ethnischen Herkunft, seiner sozialen Stellung oder geschlechtlichen Andersartigkeit ausgeklammert fühlen soll. Und damit ist Pfingsten auch heute noch aktuell.