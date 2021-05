Benedikt Anzeneder Gedanken zur Pfingstzeit

Manchmal, so erzählt mir ein Freund, habe er beim Meditieren den Eindruck, dass seine linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verstärkt in Kontakt kommen. Mitunter hat er deshalb kreative Gedanken oder manchmal fallen ihm für Probleme, ohne dass er es beabsichtigt, Lösungen ein. Daneben fällt es ihm leichter, starke Gefühle wie Wut oder Ärger mit einer gewissen Distanz innerlich anzuschauen und Gelassenheit zu spüren. Aber das ist noch nicht alles, meint er. Seit 30 Jahren meditiere er mit dem Namen "Jesus Christus". Beim Ausatmen "Jesus", beim Einatmen "Christus". Und dann schweigt er. Schaut mich nur an. In seinen Augen sehe ich Freundlichkeit und Verschmitztheit. Sein Gesicht strahlt Heiterkeit aber auch Bestimmtheit aus. Tolle Mischung, denke ich mir. Was für ein aufgeräumter Mensch. Sind das die Früchte des Namens Jesus? Freundlichkeit, Bestimmtheit, Tiefe, Leichtigkeit? Drehen wir den Film 2000 Jahre zurück: Als Jesus an Pfingsten den Jüngerinnen und Jüngern den Heiligen Geist noch einmal intensiv zugesprochen hat, scheint etwas in Gang gekommen zu sein. Etwas, das auch heute noch zu spüren ist, wenn sich Menschen intensiv auf ihn einlassen. Vielleicht ist mein Freund ein Beispiel dafür. Cool, denke ich mir. Warum nicht auch mal diese Sache mit dem Meditieren versuchen. Vielleicht klappt's ja auch bei mir