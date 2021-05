Hannah von Schroeders Gedanken zur Pfingstzeit

Den Wind selbst kann ich nicht sehen, aber wie er alles durch die Luft wirbelt, das kann ich sehen, und hören, und spüren, und riechen, und manchmal sogar schmecken, z.B. am Meer, wenn die Luft salzig schmeckt. Mit allen Sinnen kann ich es erleben, wenn es durch mich durchbraust, wie es mich schüttelt, wie es mich bewegt, ob ich will oder nicht.

So ungefähr versuche ich das mit dem Heiligen Geist zu beschreiben. Fassen kann ich das nicht. Genauso wenig kann ich es ignorieren.

Ich kann es nicht benennen, und tue es doch, denn irgendwie will ich mitteilen, was ich erlebe. Ich glaube, das wollten andere auch, schon damals: Menschen der Bibel erzählen auf vielfältigste Weise, wie himmlische Göttlichkeit in ihrem irdischen Leben ankam und sie verwandelte: Als Elia nicht mehr leben wollte, so kann man im ersten Buch der Könige lesen, da ging Gott an ihm vorüber. Gott war nicht im Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Er war in einem stillen sanften Sausen.

Und was ist damals passiert, als sie sich zu vielen zum Erntefest versammelten, alle durcheinander redeten, jeder in einer anderen Sprache - ein Lärm, ein Chaos - und als dann ein Geräusch von wo auch immer her kam, das über die Menschen wehte, sie erfasste, und sie einander plötzlich hörten und miteinander reden konnten? Gesehen haben sie es nicht, gespürt umso mehr.



Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text