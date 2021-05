Hannah von Schroeders Gedanken zur Pfingstzeit

Pfingsten stelle ich mir wie Konfetti vor. Glitzernd, silbern, rotgold funkelnd in hellem Sonnenschein,

großer Wirbel im Himmel, als ob eine riesige Windmaschine alles lustig durcheinander pustet. wild, aber nicht hektisch,

leise sogar

dann auf die Erde herabschwebend,

sich auf die Köpfe niederlassend,

auf schwarzes lockiges Haar,

auf graue dünne Haarsträhnen,

auf Eselsohren

auf weiches Hummelfell

auf Baumkronen, Birkenblätter und Löwenzahnblüten.

Schließlich ist alles von Goldstaub bedeckt! Eine hauchdünne Schicht!

Gesichter hellen sich auf,

Mundwinkel gehen nach oben.

Das Eigentliche ist unsichtbar, eine heilige Geistkraft,

die das ganze Spektakel in Bewegung bringt, von der niemand unberührt bleibt!

Sie ist das, was zwischen diesem ganzen Glitzergold ist. Übrigens höchst ansteckend, infektiöser als jedes Corona-Virus.

Statt Krankheit, bringt sie Mut und Hoffnung, Lebenslust und Begeisterung.

Wer damit einmal infiziert ist, wird diese Sensibilisierung nicht mehr los, lässt die Angst hinter sich und sieht die Welt mit neuen Augen.

So stelle ich mir Pfingsten vor.



Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text