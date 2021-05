Hannah von Schroeders Gedanken zur Pfingstzeit

Zum Vogel des Jahres 2021 wurde sie nicht gewählt, die Taube.

Immerhin hat sie es auf den fünften Platz geschafft. Vielleicht ist das der Taube aber auch egal, denn Ansehen hat sie schon vor Urzeiten erlangt: Damals, als die große Flut kam und Noah das Rettungsschiff baute und die Taube mit einem Ölzweig im Schnabel das Ende einer schweren Zeit ankündigte. Sie versprach, dass wieder Neues blühen würde! Die Taube bringt Hoffnungsbriefe, die Taube bringt Frieden. Ihr reicht ein einziger Flügelschlag, um ganz weit zu fliegen. Und einmal, als sich der Himmel öffnete, da flog sie im Sturzflug herab und brachte Gottes Geist auf die Erde, so erzählt man sich. Im Bergsteigerdorf Sachrang, kurz vor der Grenze nach Österreich, da steht die Kirche St. Michael. In früheren Pfingstgottesdiensten wurde durch das sogenannte "Heilig-Geist-Loch" in der Decke eine Taube vom Dachboden aus in das Kirchenschiff gelassen. Das muss ein Gottesdienst-Erlebnis der besonderen Art gewesen sein! Einmal, so die Überlieferung im Dorf, wartete der Pfarrer vergeblich beim vereinbarten Stichwort auf die Taube. Bis der Mesner schließlich seinen Kopf durch das "Heilig-Geist-Loch" steckte und rief: "Die Katze hat's gefressen!" Ob das der Grund ist, dass es diesen Brauch in Sachrang heute nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Aber dass gute Geister nach wie vor durch die Welt schweben, Frieden und gute Botschaften verbreiten, das glaube ich schon!



Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text