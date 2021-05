Rita Kuczynski Gedanken zum Tag

Trostbedürftig ist der Mensch, weil er als einziges Lebewesen nach dem Grund, dem "Warum" seiner Existenz zu fragen vermag. Untröstlich ist er, weil er keine endgültige Antwort, keinen letzten Grund für sein Dasein finden kann. Denn nach jeder Antwort auf die Frage nach dem Grund kommt eine neue Frage. Der Mensch kann nicht aufhören, über einmal Gedachtes weiter nachzudenken. Um nicht im Bodenlosen zu versinken, muss sich der Mensch jedoch irgendwann ein Stopp setzen. Dieses Stopp kann, wie wir wissen, ein Absolutum sein, zum Beispiel Gott - insbesondere dann, wenn der Betreffende in einem religiösen Milieu sozialisiert wurde. Er übergibt somit seine Trostbedürftigkeit. Anders gesagt, er gibt seine Untröstlichkeit in Gottes Hände. (…) Aber die Situation des Einzelnen, sein Unglück, wird dadurch ja nicht verändert, dass er getröstet wird. Verändert wird hoffentlich seine psychische Situation. Er ist erleichtert, dass er von seinem Leid etwas abgeben konnte und nicht mehr die ganze Last allein auf ihm ruht. Wird der Mensch in seiner Suche nach Trost auf einen künftigen Zeitpunkt verwiesen, wird er allerdings nur vertröstet. Sein Trost wird gewissermaßen verschoben. Ob er in einer noch nicht zu bestimmenden Zukunft auch wirklich getröstet werden kann, bleibt also offen.