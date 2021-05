Ulrich Schaffer Gedanken zum Tag

Der Glaube an das Böse im Menschen, das ständige Misstrauen, die Selbstverachtung können aus Menschen Zerstörer machen (…). Und andererseits kann der Glaube an die Unfähigkeit zum Bösen Menschen in eine Sicherheit und Selbstsicherheit führen, in der der Einzelne oder auch das Kollektiv sich selbst mit seinen zerstörerischen Seiten nicht kennt und ihnen darum anheimfällt. Aber gibt es nicht beide Seiten in uns? (…) Wir sind zu allem fähig: zu lieben und zu verachten, zu heilen und zu töten, zu vernichten, aber auch aufzubauen, zu beglücken, aber auch zu foltern. Je besser wir uns kennenlernen, desto mehr können wir unbewegliche Weltanschauungen verlassen, Verantwortung für unser Leben übernehmen und doch darum nicht die Hilfe anderer Menschen oder die Hilfe Gottes abtun. Wir leben in der Spannung: die eigene Fähigkeit voll entdecken und einsetzen einerseits, und andererseits um die eigene Unfähigkeit wissen und sie ernst nehmen. Das ist nur möglich, wenn der Einzelne auch wirklich als Einzelner seinen Weg geht und nicht von außen bestimmt und geführt wird. Darum ist nichts so wichtig wie dieses Nach-innen-Horchen und dieser inneren Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Was willst du?