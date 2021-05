Horst Conen Gedanken zum Tag

Wer immer wieder davon träumt, beruflich umzusatteln, die Beziehung zu beenden, auszuwandern, abzunehmen oder das Rauchen aufzugeben, der muss sich selbst motivieren können, um es auch umzusetzen. Dazu benötigt man Kraft. Gewohnte Wege zu verlassen, sich mit unbekanntem Terrain vertraut zu machen und sich auf Neues einzulassen ist auch ein Akt, der uns Selbstdisziplin und Selbstbewusstsein abverlangt. Denn unser Kopf und Bauch sind stark mit dem verwoben, was wir in der Vergangenheit gewohnt waren. Etwas Anderes zu leben kostet Überwindung und Mut, und deshalb bauen wir Angstbarrieren auf. Mit überlegten Schritten können wir diese Barrieren jedoch beiseite räumen. Dazu müssen wir Kopf und Bauch davon überzeugen, dass die Bewegung in eine neue Richtung für unser Leben die bessere Strategie ist, als es beim reinen Gedankenspiel zu belassen. Dabei hilft uns die Natur, denn wir sind von Geburt an auf Veränderung ausgerichtet. Als Kind hat es uns doch auch Spaß gemacht zu lernen, zu erfahren, zu kreieren. (…) Wir müssen uns nur diese "Freude am Entdecken" zurückerobern. (…) Das heißt: Die Kraft, die zu der von Ihnen möglicherweise ersehnten Veränderung nötig ist, ist bereits in Ihnen. Sie war es immer und wird es immer sein. Es kommt nur darauf an, ob Sie sich ihrer auch bedienen.