Walter Rupp Gedanken zum Tag

Der Baum der Erkenntnis, der einst im Paradies stand, wurde nach dem Sündenfall nicht umgehauen. Er steht noch immer. Und das Verbot, davon zu essen, wurde noch nicht aufgehoben. Die Bäume der Erkenntnis mit den Früchten, von denen der Mensch nicht essen darf, haben sich sogar vermehrt. Auch die Schlangen, die ihn mit der alten Frage immer wieder unruhig machen: Hat Gott wirklich gesagt, dass du davon nicht essen sollst? Lass dich nicht abhalten vom Streben nach Erkenntnis! Moderne Schlangen sind gebildet und belesen, aber auch sie haben - wie die Paradieses-Schlange - Gift in ihrem Maul. Die Schlange, die mit Jesus in der Wüste sprach, kannte sich sogar in den Heiligen Schriften aus und wusste, wie man Bibelworte entstellt und missversteht. Wer nicht in eine Falle geraten möchte, muss wissen, wie man mit Schlangen redet und ihre geschmeidigen Textauslegungen korrigiert. Nicht jede Erkenntnis dient dem Fortschritt. Es gibt eine verderbliche Neugier, die auf falsche Werte blickt, die von der Wahrheit entfernt und in die Irre führt. Der Mensch soll nicht nach Allwissenheit, nach Allmacht und grenzenloser Freiheit streben. Er hat sich mit seiner Begrenztheit abzufinden und sich dem Gebot zu beugen: Du sollst nicht sein wollen wie Gott! Dieses Gebot schützt ihn vor dem Hochmut.