Helmut Zöpfl Gedanken zum Tag

Bei jedem Erwachen begegnet man fast automatisch diesem so seltsamen Wort: "Heute beginnt ein anderer Tag". Das klingt wie eine Binsenweisheit. Wer aber ein wenig nachdenkt, kommt vielleicht doch ins Grübeln. Auch wenn vieles heute seinen gewohnten Gang gehen mag, irgendwie ist jedes Heute anders als das Gestern. Von dem griechischen Philosophen Heraklit stammt der bekannte Satz: "Man steigt niemals in denselben Fluss". Stimmt, denn ein wenig später ist sowohl der Fluss nicht mehr ganz derselbe, und auch ich bin, wenn auch nur geringfügig älter geworden. Überhaupt bringt das Wort "anders", wenn man es genau betrachtet Leben in unser Leben. Wäre und bliebe alles gleich, würde uns das vielleicht auf den ersten Blick sogar gefallen. Man könnte alles auf morgen oder übermorgen verschieben, würde nichts versäumen. Aber ganz ehrlich, wäre dieses stete Gleich auf die Dauer nicht furchtbar langweilig? Und ist es nicht auch gut, dass jeder Mensch irgendwie anders ist, dass wir verschieden aussehen, verschiedene Vorlieben haben und durchaus in manchem anderer Meinung sein können? Nur durch dieses Wort "anders" ist also jeder von uns etwas Besonderes, etwas Einmaliges, das es noch nie gegeben hat, und nie mehr wiedergeben wird. Und so gibt der Gedanke, dass jedes "Heute" ein anderer Tag ist, vielleicht ein wenig Anreiz, dass wir jeden Tag zu einem ganz besonderen werden lassen können.